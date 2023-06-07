شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الجامعة العربية تشارك فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُشارك جامعة الدول العربية فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد "داعش" والذى سيعقد غدا الخميس، فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، بوفد برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى وذلك نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وقال السفير خليل الذوادي في تصريح له اليوم الأربعاء، إن هذه المشاركة تأتي بناء على الدعوة الموجهة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في الاجتماع الوزاري غدا. وأضاف السفير الذوادي أن الاجتماع يشكل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها تنظيم "داعش" الإرهابي.

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