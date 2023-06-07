شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مسجدا فى "نابلس" ويستدعى إمامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، مسجدًا فى بلدة "دير شرف" غرب مُحافظة "نابلس"، شمال الضفة الغربية، واستدعت إمامه.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال داهمت مسجد "أبو بكر الصديق"، واستدعت إمامه، وفتشت عددًا من المخازن القريبة منه، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب من المكان.

وفي السياق ذاتها، شددت قوات الاحتلال من اجراءاتها على مدخل ودوار البلدة المؤدي لمُحافظتي "جنين" و"طولكرم" الجارتين، ووضعت المزيد من الحواجز الأسمنتية، في ظل تكثيف وجودها العسكري، منذ إطلاق نار على مُستوطنين في بلدة "حوارة" جنوب "نابلس" الليلة الماضية.