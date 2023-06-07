شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية رئيسا للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب والجزائر نائبا لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأربعاء أعمال المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

وخلال الجلسة الافتتاحية، تم انتخاب وزير العدل السعودي وليد محمد الصمعاني رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ووزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي نائبا لرئيس المكتب لمدة عامين.

ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك، أهمية دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في منظومة العمل العربي المشترك خاصة ما يتعلق ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية في هذا الشأن التي دعت إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية للحد من انتشار تلك الجرائم.

ويناقش المكتب التنفيذي موضوع توحيد التشريعات العربية خاصة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.