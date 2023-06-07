شكرا لقرائتكم خبر عن 20 يونيو.. افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مجلس الوزراء الكويتى إلى ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم الدعوة لافتتاح مجلس الأمة فى دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الـ 17 وذلك يوم 20 يونيو الجارى .

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الأمة الكويتي قد أعلنت نتيجة فوز 50 عضوا في الانتخابات التشريعية من بين 207 مرشحين في الانتخابات التي أجريت أمس الثلاثاء، فى خمس دوائر انتخابية تشمل كافة محافظات الكويت ، حيث استمرت عملية الاقتراع لمدة 12 ساعة متتالية وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، حيث جاءت هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم الأميري في شهر مايو الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة الكويتى والدعوة إلى انتخابات جديدة.

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