شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تدين اقتحام قوات الدعم السريع سفارتى الصين وفلسطين ومنزل سفير عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صادر من مكتب الرسمي بإسم الوزارة، بأشد العبارات قيام قوات الدعم السريع باقتحام كل من سفارة جمهورية الصين الشعبية، ومنزل ومقر سفارة دولة فلسطين بالخرطوم، ومنزل سفير سلطنة عمان بالمنشية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، قال البيان "تمكنت قوات الدعم السريع من سرقة عدد من السيارات الدبلوماسية من مقر السفارة الصينية والعبث بالمستندات وتخريب الأثاث، كما قامت باقتحام منزل السفير ومقر سفارة دولة فلسطين للمرة الرابعة وقامت بتكسير الأبواب وتخريب الأثاث وسرقة المقتنيات وأموال نقدية خاصة بتسير السفارة، وذلك بعد ضرب وتعذيب العمالة المحلية المتواجدة بمنزل السفير ومقر السفارة.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى قيام قوات الدعم السريع أيضاً باقتحام منزل سفير سلطنة عمان وسرقة السجاد والأثاث والمقتنيات الثمينة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

وأضاف البيان "تكرر وزارة الخارجية السودانية إدانتها لهذا السلوك، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية".