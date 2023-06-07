شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يشيد بنجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بنجاح العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023 في الفصل التشريعي الـ 17 مثمنا حرص الناخبين لممارسة دورهم الوطني في اختيار ممثليهم في مجلس الأمة وبصورة جسدت تمسكهم بالثوابت الوطنية والتزامهم بالنهج الديمقراطي الراسخ الذي تتميز به دولة الكويت.



ودعا أمير الكويت - في البرقية التي أرسلها اليوم لولي العهد الشيخ مشعل الصباح بمناسبة نجاح انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023 - أن يحفظ الله الكويت ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه ويسدد الخطى للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يمتع بموفور الصحة وتمام العافية.