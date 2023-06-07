شكرا لقرائتكم خبر عن 24 % تغييرا فى تركيبة مجلس الأمة الكويتى 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حملت انتخابات مجلس الأمة الكويتى 2023 رسائل متعددة الاتجاهات، بداية من المشاركة المتباينة في التصويت بين الدوائر، وانتهاء بالنتائج التي لم تخل من مفاجآت وتبدل في المراكز.

وبلغت نسبة التغيير في تركيبة مجلس الأمة %24 عن تشكيلة المجلس المبطل 2022، وكان النصيب الأكبر من نسبة التغيير في الدائرة الرابعة بواقع %40، مقابل %30 في الدائرة الثانية، و%10 في الدائرة الأولى، و%20 لكل من الدائرتين الثالثة والخامسة.

وأسفرت النتائج عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمس، مع اختراق وجوه شبابية شكّلت مفاجأة في بعض الدوائر، وحفاظ وجوه شبابية في المجلس المبطل على مقاعدها، فيما خسرت المرأة مقعداً من أصل مقعدين في المجلس المبطل.

وكان لافتاً أن أربعة نواب من كتلة الخمسة (حسن جوهر، عبدالله المضف، مهند الساير، مهلهل المضف) قد حافظوا على تموضعهم في المراكز الخمسة الأولى في الدوائر، فيما تراجع عضو الكتلة بدر الملا إلى المركز العاشر.

وعاد إلى المقاعد النيابية 25 نائباً من المجالس السابقة، كما تمكن 12 عضواً مبطلين فازوا في أمة 2022 لأول مرة من الحفاظ على مقاعدهم. وارتفعت عتبة النجاح في الدوائر الخمس عن الانتخابات الماضية.

وانعكست إيجاباً الحملة غير المسبوقة لتحفيز الناخبين على المشاركة بفاعلية خلال العملية الانتخابية، على الحضور في بعض الدوائر، ورفعت ماكينة الدعاية التحفيزية المشاركة في مختلف الدوائر.

وتُوِّجت العملية الانتخابية بمشاركة فاعلة للمرأة الكويتية إشرافاً وتصويتاً.

وحافظت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" على مقاعدها التي حصدتها في المجلس المبطل 2022، بواقع 3 مقاعد أساسية، وذلك بفوز النواب أسامة الشاهين وحمد المطر وعبدالعزيز الصقعبي، كما فاز المقرب من الحركة فلاح الهاجري .

وخسرت الكتلة الشيعية مقعدين من مقاعدها التسعة في المجلس المبطل 2022، لتصبح 7 أعضاء في أمة 2023، هم: أسامة الزيد وأحمد لاري وحسن جوهر وداود معرفي وشعيب شعبان وجنان بوشهري وهاني شمس، مقارنة بـ6 نواب في مجلس 2020.

وخسر مرشحا "العدالة والسلام" في الدائرتين الأولى والثانية النائبان السابقان صالح عاشور، وخليل الصالح الذي كان قد حافظ على مقعده النيابي منذ دخوله في البرلمان في عام 2012.

وحقق التيار السلفي نجاحاً لافتاً، ورفع تمثيله في أمة 2023، بنجاح المرشحين المحسوبين على التجمع الإسلامي السلفي فهد المسعود وحمد العبيد ومبارك الطشة، كما تمكن النائبان عادل الدمخي ومحمد هايف من الحفاظ على مقعديهما اللذين خسراهما في 2020، كما نجح النائب فايز الجمهور.

بخسارة عضوة المجلس المبطل 2022 عالية الخالد، خسرت المرأة مقعداً من أصل مقعدين، لتصبح النائبة جنان بوشهري الوجه النسائي النيابي الوحيد في أمة 2023.

ورغم عدم تمكن المرشح محمد جوهر حياة من الفوز إلا أنه حقق مركزاً مميزاً في أول تجربة انتخابية له بحصوله على المركز الثاني عشر بـ2223 صوتاً.

وحققت الوجوه الشبابية أرقاماً صعبة في انتخابات مجلس 2023، وقفز النائب عبدالله الأنبعي من المركز العاشر في انتخابات 2022 إلى المركز الثالث وحصد 3705 صوت.

وكان النائب داود معرفي مفاجأة الدائرة الأولى محتلاً المركز السادس بحصوله على 3434 صوتاً.