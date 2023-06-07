شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة أفريقية بفترة ترؤس مصر للكوميسا.. إنفواجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف زامبيا الأربعاء، قمة السوق المشتركة الـ 22(لدول تجمع شرق وجنوب القارة الإفريقية)،"الكوميسا"، والتي تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري، تحت شعار "التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".

وسيشارك الرئيس السيسي، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية "لوساكا"، فضلا عن زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية من مصر إلى زامبيا.

وخلال ترؤس مصر للكوميسا العامين الماضيين، بذلت الدولة المصرية الجهود، فيما جائت إشادة افريقية كبيرة بالدور المصري

إشادة أفريقية خلال ترؤس مصر للكوميسا

إشادة أفريقية بفترة ترؤس مصر للكوميسا



إشادة أفريقية بفترة ترؤس مصر للكوميسا

- مصر أسهمت فى تعزيز خطط التكامل والاندماج التجاري بالقارة الإفريقية

- مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة الكوميسا الـ22 قوة دافعة للعمل الجماعي في ضوء الثقل السياسي والاقتصادي لمصر بالقارة وموقعها الجغرافي

- ماكيا كيتا خبير الأسواق الناشئة والتمويل بكينيا:

رؤية مصر تجاه تعزيز دور الكوميسا استهدفت تدعيم التكامل الصناعي الإقليمي لتسريع وتيرة التعافي والنمو الاقتصادي بدولها

- ماليلى ماسيزيفا المدير التنفيذي لمعهد دراسات إفريقيا والأسواق المالية بمالاوي:

ثمنت دور مصر في تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وجهودها في التركيز على البنيـة التحتية والتكامل الإقليمي ومواجهة التحديات الإقليمية

- فرديناد ماسالا المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية والتكنولوجية ببورندى :

أكدت ثقتها في قيادة مصر للتكتل وإمكانية استفادة دول الكوميسا من خبرتها مشيدا بمواقف مصر الداعمة للقضايا الإفريقية وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية