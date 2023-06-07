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القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجيش الجزائري ضبط 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و155 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 31 مايو المنصرم وحتى 6 يونيو الجاري، من ضبط 13عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 46 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من 400 كجم، فضلا عن ضبط أكثر من 417 ألف قرص مخدر.



وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 256 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 155 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.