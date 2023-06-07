لودريان موفدا خاص للرئيس الفرنسي فى لبنان

القاهرة - سامية سيد -

سمّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد، حسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية طلب عدم الكشف عن اسمه إن لودريان، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلّف بالمساعدة في إيجاد حلّ "توافقي وفعّال" للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020.