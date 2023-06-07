شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين وبن سلمان يناقشان هاتفيا الأوضاع بسوق الطاقة العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود.

وذكر الكرملين أن "بوتين وبن سلمان ناقشا موضوع ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي". وثمن الطارفان بشكل عالٍ مستوى التعاون في إطار منظمة أوبك بلس للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط.

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