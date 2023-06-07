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بوتين وبن سلمان يناقشان هاتفيا الأوضاع بسوق الطاقة العالمي

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القاهرة - سامية سيد - أفادت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع آل سعود.

 

وذكر الكرملين أن "بوتين وبن سلمان ناقشا موضوع ضمان الاستقرار في سوق الطاقة العالمي".

 

وثمن الطارفان بشكل عالٍ مستوى التعاون في إطار منظمة أوبك بلس للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النفط.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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