شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجي" يشيد بدور الاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن بمنطقة ساحل إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بدور الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الدوليين في إيجاد وتعزيز فرص السلام والأمن في منطقة ساحل إفريقيا.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض، بممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الإفريقي إيمانويلا كلوديا ديل ري، مؤكدًا أهمية الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات، ومنها توحيد جهات النظر في القضايا الدولية وإيجاد الحلول والدفع بها، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).