شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والمجر يبحثان علاقات الصداقة المتميزة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع السفير المجري لدى العراق أتيلا تار، علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني رحب بطلب السفير المجري مشاركة الشركات المجرية في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، لما تتمتع به من سمعة وخبرة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المشروع.