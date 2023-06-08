شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والمجر يبحثان علاقات الصداقة المتميزة بينهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع السفير المجري لدى العراق أتيلا تار، علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني رحب بطلب السفير المجري مشاركة الشركات المجرية في مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، لما تتمتع به من سمعة وخبرة، فضلا عن إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المشروع.
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