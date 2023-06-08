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الصومال والأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

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القاهرة - سامية سيد -  

بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الأربعاء، مع المبعوثة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال كاتريونا لينج، عددا من الملفات الهامة وعلى رأسها أجندة التعاون بين الجانبين.


وثمن رئيس الوزراء الصومالي خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، دور الأمم المتحدة وجهودها في مجال الشئون الإنسانية والسياسية.


من جانبها أشادت كاتريونا لينج، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية في المجالات المختلفة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستعزز التعاون في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والتنمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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