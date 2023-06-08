شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بتوافق اللجنة الليبية المشتركة بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (6+6)، الأربعاء في مدينة بوزنيقة المغربية، عن توافق أعضائها بشأن القوانين الناظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وأشادت الوزارة، في بيان لها، بالدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح هذا الحوار والتوافقات التي تم التوصل إليها. وأعربت الوزارة عن أملها في أن تسهم هذه التوافقات في الدفع بعملية التسوية السياسية في ليبيا قدماً بما يخدم آمال وطموحات الشعب الليبي الشقيق.

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