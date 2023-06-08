شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تصادق على قرض مع صندوق أبو ظبى للتنمية لتمويل مشروع للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت الحكومة الموريتانية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة الشهر الماضي مع صندوق أبو ظبي للتنمية.

وذكر بيان للحكومة الموريتانية أن الاتفاقية - التي تبلغ 10 مليارات من الأوقية الموريتانية - مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السنغال.

ويهدف المشروع الممول بـ 230 مليون دولار من صناديق عربية إلى تعويض نقص الموارد المائية في بعض البلدات والقرى الواقعة شرقي موريتانيا، بفضل استخدام المياه السطحية من نهر السنغال الواقع على بعد 253 كم، وهو المصدر الوحيد المتوفر والمتجدد.

ويتم خلال مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب، إنشاء مأخذ للمياه من "الخرسانة" على ضفاف النهر (مصدر المياه) ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى (50) ألف متر مكعب لليوم لتغطي آفاق المشروع حتى 2050م.

ويشمل المشروع ثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه وثلاث خزانات أرضية خرسانية رئيسية وخط الأنابيب الرئيسي لنقل المياه لمدينة كيفه بطول (250) كلم بالإضافة إلى خطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه، هذا فضلا عن تزويد محطة المعالجة بالتيار الكهربائي وتزويد محطات الضخ بمولدات احتياطية وإنشاء مختبر للمياه ونظام المراقبة والتحكم في منشآت المشروع.