شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية بين المغرب وبوركينا فاسو فى الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الفريق المفتش العام للقوات المسلحة المغربية قائد المنطقة الجنوبية، الأربعاء، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالعاصمة المغربية الرباط، مع الكولونيل ماجور سيليستان سيمبور، قائد القيادة العامة للقوات المسلحة البوركينابية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين القوات المسلحة المغربية والقوات المسلحة البوركينابية.

وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية بأن المفتش العام للقوات المسلحة المغربية وقائد القيادة العامة للقوات المسلحة البوركينابية أشادا بعلاقات الصداقة والتضامن الفعال والثقة المتبادلة التي تربط المغرب و بوركينا فاسو. وأضاف البيان أن التعاون العسكري بين الجيشين، القائم منذ سنة 1974، يرتكز - أساسا - على تاهيل العسكريين البوركينابيين بالمدارس ومراكز التأهيل التابعة للقوات المسلحة المغربية، والتداريب.

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