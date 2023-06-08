شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يثمن جهود المغرب فى استضافة اجتماعات لجنة "6+6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمّن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جهود المملكة المغربية في استضافتها لاجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6)، المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا، والتي انطلقت بمدينة بوزنيقة، في 22 مايو الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن المأمول في هذا السياق هو تشجيع الاطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها، بهدف تذليل العقبات التي قد تحول دون التوقيع النهائي على الإتفاق في الأيام المقبلة.