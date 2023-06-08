شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يهنئ الجزائر بانتخابها عضوا غير دائم بمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الجزائر على انتخابها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن عن الفترة "2024-2025".

وأكد أبوالغيط -فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"- ثقته فى أن الجزائر ستكون خير ممثل ومدافع عن ‎القضايا العربية خلال هذه الفترة. ووجه أبوالغيط التحية للإمارات، عن الفترة التي كانت خلالها العضو العربى بالمجلس.

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