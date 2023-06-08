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ولى العهد السعودى والرئيس الروسى يبحثان هاتفيا عددا من القضايا المشتركة

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القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون فى مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء أن الجانبين استعرضا، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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