شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى والرئيس الروسى يبحثان هاتفيا عددا من القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون فى مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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