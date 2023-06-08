شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطان النيادي يتفاعل مع متخصصين في القطاع الطبي ضمن "لقاء من الفضاء" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، اليوم الأربعاء، الحدث الخامس من سلسلة "لقاء من الفضاء"، في حرم الجامعة، ما أتاح للحضور فرصة التواصل مباشرةً مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية.

وشهد الحدث حضور ما يقارب من 400 شخصًا من العاملين في القطاع الطبي الشغوفين بمعرفة المزيد حول التجارب الطبية والعلمية التي يُشارك فيها سلطان النيادي.

وألقى مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء سالم حميد المري، كلمة للحضور قبل بدء الاتصال، قال فيها: "شاركنا سلطان النيادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية كم كبير من البيانات العلمية القيمة، في إطار خوضه أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، كل تجربة شارك فيها سلطان تُسهم في تعزيز رغبتنا نحو تحقيق تطورات علمية استثنائية، وتعكس مدى التزامنا بدمج تقنيات استكشاف الفضاء مع مختلف التخصصات العلمية والطبية، لكي يلعب برنامجنا الفضائي دورًا حاسمًا في تعزيز القطاعات المتعددة وليس فقط في مجال علوم الفضاء".

كما أطلع مدير مهمة طموح زايد 2 عدنان الريس، الحضور على آخر المستجدات حول المهمة. وقال الريس في كلمته: "تعد هذه المهمة منصة للتعاون الدولي وتعزيز العلوم والتكنولوجيا لدينا. نحن نعمل بشكل وثيق مع مجتمع الفضاء الدولي لمشاركة معرفتنا وخبرتنا، ونوفر الفرصة لعلمائنا وباحثينا وطلابنا للوصول إلى هذا البيئة الفريدة وإجراء تجاربهم".

تأثير بيئة الفضاء

وركز الاتصال الخامس مع سلطان النيادي، الذي يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب على مجال العلوم الطبية، وتضمن الاتصال جلسة خاصة للدكتورة حنان السويدي، طبيبة رائد الفضاء سلطان النيادي، والتي تحدثت حول طب الفضاء، الذي يدرس تأثير بيئة الفضاء على أجساد رواد الفضاء.

وتحدثت الدكتورة حنان أيضًا عن أهمية مهمة سلطان النيادي، قائلة: "لهذه المهمة تأثيرٌ إيجابي، حيث قدمت أمثلة واقعية لعلوم الفضاء للشباب في الإمارات، والتي يمكنهم الاستفادة منها في المستقبل، تُعد هذه المهمة بمثابة إرث حي يمس البشرية جمعاء، كما أنها شهدت العديد من الإنجازات على المستوى العلمي والطبي".

واختيرت الدكتورة حنان لمتابعة الحالة الصحية لسلطان النيادي قبل وبعد المهمة، وخلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، كما كانت الدكتورة حنان هي الطبيبة المتابعة لرائد الفضاء هزاع المنصوري خلال مهمته إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019.

على الجانب الآخر، تفاعل سلطان النيادي مع أسئلة الحضور، إذ تحدث عن أول 3 أشهر من مهمته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، والأنشطة اليومية التي يقوم بها، إلى جانب توضيحه لأهم الأمور التي يفتقدها على الأرض، والتجارب العلمية التي شارك فيها حتى الآن، حيث أجرى النيادي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مهمته عدد من التجارب والأبحاث العلمية، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في مجال العلوم الطبية، وفهم الكثير عن صحة الإنسان في الفضاء.

وفي ختام تعليقه، أعرب النيادي قائلًا: "نحن هنا من أجل تعزيز المعرفة العلمية وتطوير التقنيات والرعاية الصحية لصالح الإنسانية، إنها فرصة مذهلة للمجتمع الطبي في الإمارات وللعالم أجمع، سنستمر في سعينا ونأمل أن يتاح لنا فرص أكثر في المستقبل للمشاركة في مهام فضائية، حيث يمكننا أن نقدم المساعدة للبشرية ونمثل بلادنا، داخل المجتمع العلمي وعلى الصعيد العالمي".

