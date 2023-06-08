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السعودية والصومال يبحثان سبل تعزيز التعاون فى المجالات الدفاعية والعسكرية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الدفاع بجمهورية الصومال عبد القادر محمد نور، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى المجالات الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان -خلال لقائهما بجدة، وفقا لوكالة ألأنباء السعودية، اليوم الخميس، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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