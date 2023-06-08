شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والصومال يبحثان سبل تعزيز التعاون فى المجالات الدفاعية والعسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع وزير الدفاع بجمهورية الصومال عبد القادر محمد نور، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فى المجالات الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان -خلال لقائهما بجدة، وفقا لوكالة ألأنباء السعودية، اليوم الخميس، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.

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