شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: أمراض تشير إليها الهالات السوداء تحت العينين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعاني الكثيرون من الهالات السوداء وانتفاخات تحت العينين ما يقلقهم، مع انهم لا يعرفون أنها قد تشير إلى أمراض خطيرة.

ويمكن أن تكون الهالات تحت العينين ذات ألوان مختلفة من اللون الأزرق إلى البنفسجي وترافقها انتفاخات غالبا ما نسميها أكياس، تنشأ بسبب إعادة توزيع ما يسمى بحزم الدهون.

والهالات نوعان: الأول صبغية تلاحظ لدى الآسيويين عادة، والثاني سببها الأوعية الدموية لذلك لونها أزرق.



ويمكن ان تظهر الهالات الزرقاء بسبب شفافية الجلد وتوسع الأوعية الدموية، أو بسبب فرط التصبغ، وقد تشترك جميع العوامل في نشوئها.

1 - وراثي- يمكن أن تنتقل هذه الهالات وراثيا. فمثلا جميع أفراد الأسرة لديهم جلد رقيق والأوعية الدموية قريبة من السطح. وهذه تظهر عادة منذ الطفولة.

2 - قلة النوم- هذا السبب أكثر شيوعا. لذلك فإن النوم الصحي مهم لعمل الجسم بصورة طبيعية وصحيحة.

3 - سوء التغذية. ينعكس كل ما نتناوله على حالة الجلد. والانتفاخات تحت العينين تظهر حتما عند الإفراط بتناول الأطعمة المالحة.

4 - رقاقة الجلد، مع التقدم بالعمر يقل إنتاج الكولاجين، ويتقلص سمك طبقة الدهون تحت الجلد.

5 - الجفاف، بسبب الجفاف يصبح لون الجلد باهتا، وعلى هذه الخلفية تظهر الأوعية الدموية. لذلك ينصح بشرب 1.5-2 لتر من الماء في اليوم.

6 - فرط التصبغ، يمكن أن تتطور الحالة نتيجة التعرض للشمس خلال فترة طويلة.

ويمكن ان تشير هذه الهالات والانتفاخات إلى وجود مشكلات صحية خطيرة، لا يمكن تجاهلها أبدا.

- الحساسية أو التهاب الجلد التأتبي. في هذه الحالة تتضخم شبكة الأوعية الدموية، ما يجعلها تبدو داكنة، وغالبا يضاف لها فرط التصبغ ما يجعلها أكثر وضوحا.

- مشكلات في الغدة الدرقية، يمكن ان تشير الهالات الداكنة تحت العينين إلى اضطراب عمل الغدة الدرقية. أي هناك مشكلة في إنتاج الهرمونات.

- أمراض الكبد، يمكن ان تكون الهالات تحت العينين من أعراض تليف الكبد. في هذه الحالة يظهر التصبغ وتتأثر الأوعية الدموية وتتراكم المواد السامة في الجسم.

- أمراض الكلى، يؤدي وجود مشكلات في التبول إلى انحباس السوائل في الجسم ما يسبب الوذمة.

- قصور القلب، قد يكون هذا سببا في ظهور الهالات تحت العينين. وعند وجود مثل هذه المشكلة يظهر أولا تورم في القدمين والساقين ومن ثم ضيق التنفس واضطراب النبض ويضاف لها بعد ذلك انتفاخ في الوجه.

وللتخلص من هذه الهالات يجب قبل كل شيء تحديد سببها. لذلك من الضروري إجراء فحص عام لاستبعاد المشكلات الصحية. وبعد ذلك فقط يمكن للشخص استشارة أطباء وخبراء التجميل لإزالتها.

ويمكن ان تساعد القواعد العامة لنمط الحياة الصحي على منع ظهور هذه الهالات.

1 - الخلود للنوم قبل الثانية عشر ليلا، والنوم ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا.

2 - عدم العصبية والتعامل مع القلق والإجهاد بهدوء.

3 - استخدام كريمات الوقاية من الشمس واستخدام النظارات الشمسية.

4 - الامتناع عن تناول الكحول أو على الأقل تخفيضه إلى الحد الأدنى لأنه يوسع الأوعية الدموية ويسبب الركود فيها.

5 - الإقلاع عن التدخين. لأن التدخين يؤثر سلبا في إنتاج الكولاجين، ما يجعل الجلد جافا وباهتا.

6 - قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق وممارسة الرياضة.

7 - أحيانا يظهر الانتفاخ تحت العينين في الصباح، لذلك ينصح باستخدام وسادة عالية لمنع ركود السوائل. كما لا ينصح بشرب الكثير من الماء قبل النوم، وعدم استهلاك كمية زائدة من الملح.

أعلنت الدكتورة كسينيا بوتشاروفا، أخصائية أمراض المناعة قي روسيا، أن ظهور هالة زرقاء تحت العينين، قد يشير إلى وجود مشكلات صحية في الجسم.

ووفقا لها، قد يكون السبب نقص إمداد الأنسجة بالأكسجين اللازم (الجوع الأكسجيني)، كما قد يكمن السبب في نقص العناصر المعدنية الضرورية للجسم.

وتقول، "قد تكون هذه الهالة مرتبطة بأمراض الكبد أو الكلى، ما يتطلب استشارة الطبيب المختص لتشخيص سبب ظهورها".

وتضيف، الجلد في منطقة العينين رقيق جدا ومع التقدم بالعمر يصبح رقيقا أكثر.

وتقول، "يجب التأكد من المشكلات الصحية المسببة لظهور هذه الهالة، فقر الدم، نقص العناصر المعدنية، أمراض الكلى والكبد والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي".

وتشير الطبيبة، إلى أن أسباب زرقة الجلد تحت العينين، قد تكون: قلة النوم، الإفراط بتناول الشاي والقهوة والتدخين ونمط الحياة والعمل الليلي، وكذلك العمل فترة طويلة على الكمبيوتر.

يعرف مرض باركنسون بأنه اضطراب تنكسي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي.

وتتعطل الإشارات التي يتم توصيلها بين الدماغ والجهاز العصبي، ويتسبب هذا في عدد من الإعاقات، كثير منها يتعلق بالحركة. وغالبا ما تكون الأعراض خفية في البداية ولكنها تصبح واضحة تماما مع تقدم الحالة. وعندما يحدث هذا، قد تتأثر العين بعدة طرق.

ويمكن أن تتراوح مشاكل الرؤية في مرض باركنسون من جفاف العين والرؤية الباهتة إلى صعوبة التحكم في حركات العين وعدم القدرة على فتح الجفون وزيادة احتمالية الإصابة بالهلوسة.

ويقول الموقع الصحي Parkinson’s.net: "مرض باركنسون يمكن أن يسبب مشاكل في العين أو الجفن، وكذلك الآثار الجانبية للأدوية المستخدمة لعلاج الحالة. ويجب إبلاغ طبيبك فورا بالتغيرات البصرية المفاجئة، لأنه، كما هو الحال مع أعراض باركنسون الأخرى، تستغرق معظم الأعراض ذات الصلة وقتا لتتطور".

-رؤية اللون

وفقا لجمعية باركنسون الخيرية في المملكة المتحدة، قد يواجه بعض الأشخاص المصابين بهذه الحالة صعوبة في معرفة الفرق بين بعض الألوان.

وتضيف الجمعية: "قد تكون هذه المشكلة أسوأ بالنسبة لظلال اللون الأزرق / الأخضر. وقد تتحسن رؤية الألوان لديك باستخدام دواء باركنسون".

-عيون جافة

قد يجد المصابون بمرض باركنسون أنهم يرمشون كثيرا. ويساعد الرمش على تنظيف العينين عن طريق إزالة الغبار والأوساخ، لذلك إذا رمشت مرات أقل، يمكن أن تتراكم هذه المواد، ما يؤدي إلى جفاف العين أو التهابها.

وتوضح الجمعية الخيرية: "قد يكون لجفاف العيون أسباب أخرى، لذا راجع طبيب العيون للحصول على تشخيص دقيق. وقد يقترحون عليك تجربة الدموع الاصطناعية، وهي متوفرة في الصيدليات وقد تساعد في تقليل الشعور بعدم الراحة والجفاف".

-رؤية مزدوجة

الرؤية المزدوجة تحدث عندما يرى الشخص صورتين لجسم واحد في بعض الوقت أو طوال الوقت.

وقد تظهر الصورتان فوق بعضهما البعض أو جنبًا إلى جنب، أو في بعض الأحيان قد تواجهان مزيجا من كليهما.

وتقول المؤسسة الخيرية: "يحدث هذا غالبا بسبب مشاكل في تحريك العيون". وتضيف أن هذا يحدث "عندما لا تتحرك العيون بسلاسة عبر خط أو من كائن إلى آخر، على سبيل المثال، التحرك عبر صفحة عند القراءة، أو لأعلى ولأسفل".

ومن غير المعروف سبب حدوث فقدان الخلايا العصبية المرتبطة بمرض باركنسون، على الرغم من استمرار البحوث العلمية لتحديد الأسباب المحتملة.

وحاليا، يُعتقد أن مجموعة من التغييرات الجينية والعوامل البيئية قد تكون مسؤولة عن هذه الحالة.