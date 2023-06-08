شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكين يعلن مساعدات لسكان مناطق تم تحريرها من داعش فى سوريا والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الخميس، تقديم مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لسكان المناطق التى تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، بحسب سكاى نيوز.

وجاء إعلان بلينكن خلال كلمته فى المؤتمر الوزارى الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية حول محاربة التنظيم، الذى لا تزال عناصره تشن هجمات فى جميع أنحاء إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

يضم التحالف الدولى لهزيمة داعش أكثر من 80 دولة ويواصل تنسيق الحرب ضد الجماعة المتطرفة، التى تمكنت فى أوج ذروتها من السيطرة على مناطق واسعة فى سوريا والعراق

وقال بلينكن إن التعهد الأمريكى جزء من تمويل جديد يتجاوز 600 مليون دولار.

وأشار إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وغياب الفرص الاقتصادية، هى الوقود الذى يعتمد عليه داعش للانتشار وتجنيد المقاتلين، قائلا: "لذلك علينا أن نواصل التزامنا بأهداف تحقيق الاستقرار".

جاءت مشاركة بلينكن فى المؤتمر خلال زيارة تستغرق يومين للمملكة التقى خلالها كبار المسئولين السعوديين، بما فى ذلك ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، كما حضر بلينكن اجتماعا لوزراء خارجية دول الخليج.