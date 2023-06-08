شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التونسية تعلن انتشال جثتين لإثنين من طاقم مروحية سقطت فى عرض البحر بسواحل بنزرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع التونسية فقدان الاتصال بمروحية وطاقمها المكون من أربعة أفراد، كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلى بمنطقة "كاب سيراط" فى ولاية بنزرت شمال البلاد مساء أمس الأربعاء.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أنها سخرت كافة الوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها.

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