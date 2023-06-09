شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكرى التقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الخميس، مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميترى شوغاييف، لبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية، حضر اللقاء قادة القوات، رؤساء دوائر ومديرون مركزیون بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وأعضاء الوفد الروسي.

وتناول اللقاء حالة تقدم التعاون العسكري والتقني بين البلدين، كما تطرقا إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.