شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تبدأ استعداداتها لاحتضان القمة الاقتصادية العربية الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت موريتانيا التحضيرات لاحتضان القمة الاقتصادية العربية الخامسة المقرر تنظيمها فى نواكشوط يومى 6، و 7 نوفمبر 2023.

وذكرت الرئاسة الموريتانية -في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف ترأس في القصر الرئاسي فى نواكشوط اجتماعا للجنة الوزارية المُكلفة بتحضير القمة العربية التنموية الخامسة التي ستنعقد يومي 6، و 7 نوفمبر 2023.



وأوضحت أن الأغظف استعرض خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة من وزراء ومستشارين ومكلفين بمهام، الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى لإنجاح هذه القمة، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لجعل هذه القمة مميزة من حيث المحتوى والتنظيم.



وأشارت إلى أن الحسن محمد المدير العام لتشريفات الدولة قدم عرضا مفصلا حول آليات تنظيم هذا الحدث والصعوبات التي يمكن أن تحول دون نجاحه انطلاقا من التجارب السابقة، مقارنا بين المتاح من الوسائل وما يتطلبه تنظيم هذه القمة من وسائل ومستلزمات.



وقالت، إن أعضاء اللجنة الوزارية ركزوا خلال الاجتماع على مقترحات عملية يتعين اتخاذها من أجل إنجاح هذه القمة.



وتم في ختام الاجتماع تشكيل لجان للاستقبال والضيافة والنقل والبنى التحتية والخدمات والثقافة والإعلام والمحتوى.