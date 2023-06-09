شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بحرينى: الربط الكهربائى مع العراق يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء بالبحرين، أن مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجى يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية لربط البنية التحتية على مستوى المنطقة، حيث ساهم المشروع الرائد في تقليل حالات الانقطاع الجزئي والكلي للشبكات الخليجية، من خلال تقديم الدعم اللحظي عبر نقل الطاقة.وفق"الأيام البحرينية".

جاء ذلك خلال حفل بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والذي أقيم في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، حيث أشار إلى أن الربط مع العراق سيساهم في توطيد التعاون مع العراق بما يتوافق مع توجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية لتنمية العراق وازدهارها، وتلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية، وسد الحاجة في الجنوب العراقي، بالإضافة إلى تحسين أداء واستقرار الشبكة الكهربائية العراقية من خلال تزويدها بقدرة كهربائية لا تقل عن 500 ميجاوات.

وقال الوزير البحرينى إن مملكة البحرين حريصة على دعم وتعزيز العمل المشترك مع الدول الشقيقة بشكل تكاملي في شتى المجالات، ويشمل هذا التوجه مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، والعمل على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لتحقيق الاستدامة.

وأوضح أن الربط مع العراق سيساهم في زيادة التشغيل الاقتصادي للشبكة على المستوى الإقليمي للمنطقة تمهيدًا للتوسع على المستوى العربي والعالمي، فضلًا عن زيادة الموثوقية ورفع كفاءة الطاقة في الشبكة الخليجية، مشيرًا إلى أن التوسع في الربط سيتيح تحقيق استقرار أكبر للشبكة خاصة خلال فصل الصيف، وسيضمن استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.