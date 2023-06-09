شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التونسية: انتشال جثة ثالثة من ضحايا سقوط طائرة مروحية فى عرض البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع التونسية، أنه تم انتشال جثة ثالثة من ضحايا الطائرة المروحية، التى سقطت فى عرض البحر بمنطقة "كاب سيراط" فى ولاية "بنزرت"، ولا تزال أعمال البحث جارية.

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت أمس أنها فقدت الاتصال بمروحية وطاقمها المكون من أربعة أفراد، والتي كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي مساء الأربعاء الماضي بمنطقة "كاب سيراط" في ولاية بنزرت، وسقطت في عرض البحر، وتم انتشال جثتين وأجزاء من الحطام.

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