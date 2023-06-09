شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك فى منتدى أستانا الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير الدكتور حسين الهنداوى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ممثلا للأمين العام أحمد أبو الغيط، فى منتدى أستانا الدولى السنوى بجمهورية كازاخستان والذى يعقد تحت شعار "مهمتنا توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية"، بمشاركة ممثلي 70 دولة.

وأكد السفير الهنداوي - في بيان صحفي وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة - أهمية الحوار بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى لتعزيز دورها في البحث عن طرق مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مثل المناخ وندرة الغذاء وأمن الطاقة، فضلا عن تنمية علاقات الصداقة والتعاون.

وقال الهنداوي إن المنتدى يشكل منصة للحكومات والمنظمات الدولية وكبار المختصين للتشاور وإيجاد الحلول لمختلف القضايا الدولية الرئيسية، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية تنظر باهتمام كبير لبحث قضايا السلام والنظام العالمي، ومستقبل التعددية، وضمان الاستقرار والسلم.