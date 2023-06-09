شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى رحاب الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة.

وبلغ عدد المصلين - حسب تقديرات دائرة الأوقاف بالقدس - 55 ألفا، واكتظت ساحات المسجد وباحاته بهم، قادمين من مُحافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والمدن العربية الفلسطينية في أراضي الـ 48 (داخل الخط الأخضر).

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في شوارع القدس ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.

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