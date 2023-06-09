شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على إرهابيين اثنين في بغداد.. ومقتل 3 مطلوبين في ميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين فى العاصمة بغداد.

وأفادت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة للشرطة في القضاء على المظاهر المسلحة والعمل على إنهاء ظاهرة الدكة العشائرية وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة مشتركة من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين لاستخدامهما الأسلحة النارية لإثارة الرعب بين صفوف المواطنين الآمنين في العاصمة بغداد".

وأشار البيان إلى تسليم المتهمين المعتقلين وفق أحكام المادة 4 إرهاب من القانون العراقي إلى الجهات المختصة لإكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما حتى ينالوا جزاءهم العادل.

يشار إلى أن "الدكة العشائرية" هي هجمات مسلحة على المنازل لإرغام الخصوم على الرضوخ للحكم العشائري، وتتم عبر عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة على بيوت الخصوم، وقد شاعت هذه العادة بصورة لافتة عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

من ناحية أخرى، أعلن مصدر أمني عراقي مقتل ثلاثة مطلوبين وصفهم بـ "الخطرين" جراء الاشتباك مع قوة عسكرية في محافظة ميسان الواقعة على بعد 304 كيلومترات جنوب شرق بغداد.

وأوضح المصدر أن قوة عسكرية من قيادة عمليات ميسان اشتبكت مع المدعو "سيد جعفر" ومجموعته في منطقة "الخمسة كيلو" بالمحافظة الواقعة جنوب شرق بغداد.. مشيرا إلى أن "الاشتباك أدى إلى مقتل المدعو (سيد جعفر) مع اثنين من أفراد مجموعته وإصابة أحد الجنود بجروح خطيرة"، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل حول مصير باقي أفراد المجموعة المطلوب القبض عليهم.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية في العراق مع مخاوف من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.