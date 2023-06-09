شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحيى الذكرى الـ 24 لجلوس الملك عبد الله الثانى على العرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الشعب الأردنى، اليوم، الجمعة، الذكرى الـ 24 لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش، متطلعين للمضي قدما في مسارات التحديث الشامل والتطوير، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام أردنية.

وفى الفترة التى تولى فيها الملك عبد الله الثاني الحكم فى المملكة الأردنية الهاشمية، تم تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، كما حرص ملك الأردن على لقاء المواطنين في مواقعهم، واستقبالهم في الديوان الملكي الهاشمي بيت الأردنيين للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

وتتكامل المبادرات الملكية التي تشمل جميع محافظات المملكة مع الخطط والإجراءات الحكومية، وتستهدف إقامة المشروعات الإنتاجية والتشغيلية لتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي.

ويواصل الأردن، بقيادة الملك، دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، ويُكرّس جلالته جهوده للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما تسلم الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله، في دولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها لعام 2022، تقديرًا لجهود جلالتيهما في تعزيز الأخوة الإنسانية واحترام التنوع والتعايش السلمي، و في عام 2022 تسلما جائزة الطريق إلى السلام، بنيوييورك التي تمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة، تقديرًا لدورهما في تعزيز الحوار والوئام بين الأديان، وفرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.

وقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى يوم الجلوس.