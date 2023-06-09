شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين حادث الطعن بمدينة أنسي الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لحادث الطعن الذي استهدف عددا من الأشخاص من بينهم أطفال في حديقة بمدينة أنسي بمنطقة الألب الفرنسية وأسفر عن وقوع إصابات بجروح حرجة.

وأكدت الخارجية الكويتية - الجمعة - موقف دولة الكويت الثابت والرافض لكل أشكال العنف والأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم الدينية والإنسانية.

وعبرت الخارجية الكويتية عن تعاطف وتضامن دولة الكويت مع الجمهورية الفرنسية قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.