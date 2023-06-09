شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 22 بينهم طفلين فى انفجار مخزن ذخيرة فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 22 شخصا بينهم طفلان فى انفجار مخزن ذخيرة فى الصومال، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

ويذكر أن الجيش الصومالى نفذ عمليتين عسكريتين بمحافظة شبيلى السفلى في ولاية جنوب الغرب الإقليمية؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات "الخوارج" الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية الأولى استهدفت مركبات كان على متنها عناصر من الإرهابيين في منطقة "جامعدها" التابعة لمدينة "كونتواري" بإقليم شبيلي السفلى، والعملية الثانية استهدفت 4 مركبات، من بينها شاحنة كبيرة تحمل أسلحة في قرية "عمباريي" الواقعة بين منطقتي "بولو مرير" و"مرن غوباي"، مشيرة إلى تدمير كافة المركبات.

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