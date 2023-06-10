شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يلقى قنابل غاز على أهالى بلدتين لبنانيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل غازية على أهالي كفرشوبا والعرقوب المتظاهرين ضد تجريف أراضيهم، ووضع أسلاكا شائكة بهدف ضم أجزاء من أراض لبنانية محتلة. أفادت وسائل إعلام بأن هناك استنفارا أمنيا متبادلا على الحدود جنوبي لبنان، فيما أرسل الجيش اللبناني وقوات اليونفيل تعزيزات بعد توافد مئات المتظاهرين لاعتراض آليات الجيش الإسرائيلي التي تعمل على وضع أسلاك شائكة وتثبيت نقاط ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة.

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