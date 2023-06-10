شكرا لقرائتكم خبر عن غضب رواد مواقع التواصل ضد السفارة الأمريكية لدى لبنان لرفعها علم المثليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار رفع علم المثليين في السفارة الأمريكية لدى بيروت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، حيث انتقدوها معربين عن "قرفهم" من هذا الإجراء.

وبمناسبة شهر "فخر المثليين"، الذي يدعم فيه الغرب بمعظمه مجتمع المثليين، نشرت السفارة الأمريكية لدى بيروت صورة لرفع علم المثليين فيها، معلقة عليها بالقول: "كما قال الوزير بلينكن..الفخر يذكرنا بالمبدأ القائل بأن جميع الأشخاص خلقوا متساوين وأن الإنسانية الكاملة لكل فرد يجب أن تُحترم على قدم المساواة".

في حين انهالت التعليقات الغاضبة على الصورة، حيث قال أحدهم: "بالنسبة لنا في بيروت، يكرس شهر يونيو لقلب يسوع المقدس..لم أر احترامك لمعتقداتنا وتقاليدنا!"، وأضاف آخر: "مقرف..لا يمكن للرجل أن يكون امرأة. لن يكون الرجل الذي يرتدي زي امرأة مساويًا لامرأة حقيقية"، فيما علق أحدهم بإشارات الشعور بالغثيان.