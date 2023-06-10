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ولي العهد السعودي يستعرض فرص تعزيز التعاون المشترك مع رئيس وزراء الهند

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القاهرة - سامية سيد - أجرى ولي العهد السعودي، ، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحثا خلالها العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة ضمن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والتعاون المشترك القائم في مختلف المجالات وسبل تعزيزه وفرص تطويره.

كما تم خلال الاتصال بحث عدد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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