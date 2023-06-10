شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يستعرض فرص تعزيز التعاون المشترك مع رئيس وزراء الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحثا خلالها العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة ضمن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والتعاون المشترك القائم في مختلف المجالات وسبل تعزيزه وفرص تطويره.

كما تم خلال الاتصال بحث عدد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.