شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بجمعية الكُتاب العمانية: ثورة 30 يونيو صححت المسار ودعمت قوة مصر عربيًا ودوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الباحث في التاريخ العمانى الدكتور ناصر العتيقى، عضو جمعية الكتاب والأدباء العُمانية، إن مصر مصدر إشعاع للثقافة ونحن ككتاب تأثرنا بالثقافة المصرية من خلال وجود مصريين في عمان ساهموا في حركة التنمية في سلطنة .

وقال، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، إن مسيرة مساهمة المصريين في نهضة عمان بدأت منذ أول بعثة مصرية تعمل في سلطنة عمان عام 1923 عملت في مجال الجمارك، ثم جاءت العلاقات الثقافية بين البلدين التي تعود للقرن العشرين، واستضافة مصر الطلاب العمانيين لاستكمال تعليمهم ووجدوا فيها بلدهم الثانى، إضافة إلى اهتمام الإعلام المصرى بتغطية الأخبار الخاصة بسلطنة عمان، ثم انطلقت العلاقات الثقافية في عدة أنشط ة .

وقال إن ثورة 30 يونيو صححت الأوضاع في مصر ودعمت قوة الوجود المصرى عربيا ودوليا، ودعمت قوة مصر بشكل عام، مضيفا :" نحن نلحظ ما تشهده مصر من مشروعات وتنمية على كافة الأصعدة ."

وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السلطنة العام الماضى تؤكد التوجه المصرى لتوطيد علاقات مصر بأشقائها، فهذا العصر الذهبى

وأكد أن توقيع اتفاقية تساهم بتعريف البلدين ونشر الثقافة بين البلدين، فنتوقع تطويرا كبيرا في العلاقات الثنائية الفترة المنقبلة .

وقد استضافت مصر وفدا إعلاميا وصحفيا من سلطنة عمان ضم أعضاء جمعية الصحفيين العمانية وجمعية السينمائيين وجمعية الكتاب والأدباء العمانية ، وأجرى الوفد خلال زيارة التي امتدت لعدة أيام ، العديد من الأنشطة من بينها عقد الملتقى الصحفى المصرى العمانى بمتحف الحضارات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين نقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين العمانيين، والمنتدى الإعلامى المصرى العمانى الذى عقد بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمشاركة كرم جبر رئيس المجلس وسفير سلطنة عمان بالقاهرة السفير عبد الله الرحبى والدكتور محمد العريمى رئيس جمعية الصحافة العمانية ، وأعضاء الوفد العمانى ولفيف من كبار الإعلاميين المصريين، حيث ناقش المنتدى الثورة التكنولوجية الخامسة وتحديات الذكاء الاصطناعى .