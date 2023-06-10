شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "الصحفيين العُمانية": مصر لها تجربة رائدة في الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى المعمرى، عضو مجلس إدارة جمعية "الصحفيين العمانية"، إن الملتقى المصرى العمانى الذى شهدته القاهرة يأتي ضمن مبادرة تبنتها الجمعية لعقد مجموعة من الملتقيات الصحفية، فقد سبقها ملتقيات في باريس، وبكين، لندن، ومصر أول دولة عربية نعقد فيها هذا الملتقى، ولك امتداد للعلاقات التاريخية القوية التي تجمع مصر وسلطنة عمان .

وأضاف المعمرى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أننا نهدف للاستفادة من تجربة مصر في المجال الإعلامى خاصة فمصر قطعت خطوات كبيرة خاصة في المجال الإعلام الإلكترونى والتحول الرقمى، وهذه تجربة رائدة يمكن الاستفادة من نجاحها، ودائما نقول إن قوة مصر هى قوة لكل العرب .

وأضاف المعمرى :" نلمس تغيرا واضحا في الرؤية المصرية وأسلوب العمل ، ورؤى متطورة تسعى لاستثمار الفرص والانفتاح على العالم، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت مرحلة مفصلية تم البناء عليها ، ومنذ ثورة الـ30 من يونيو حتى الآن مصر اتخذت مراحل كثيرة وخطوات للنمو حملت آمال وتطلعات الشعب المصرى، ،حتى الأداء الاقتصادى رغم ما يواجه من تحديات إلا أنه حمل مؤشرات إيجابية ، ولا يخفى على أحد أن العالم أجمع يواجه مشكلات اقتصادية نتيجة متغيرات عالمية ، ومصر ليست بمعزل عن العالم، وهى تواجه تلك التحديات بحكمة وعمل جاد، لذا نحن متفائلون بما ستفضى إليه هذه الخطوات من نتائج إيجابية."

وأشار المعمرى، في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن هذه الزيارة سيترتب عليها زيارات أخرى متبادلة في سياق تنمية التعاون والتدريب للصحفيين من مصر وسلطنة عمان، وأيضا تبادل الرؤى خاصة لمواجهة التحديات الجديدة في المجال.