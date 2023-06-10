شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يؤكد روابط بلاده العميقة مع دول أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح على الروابط العميقة التي تجمع دولة الكويت بكافة الدول الأوروبية معبرا عن اعتزازه لما توصلت إليه من مستويات عالية.

ودعا الشيخ سالم الصباح - خلال إستقبالة اليوم السبت، رؤساء البعثات الدبلوماسية والقائمين بالأعمال لعدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى الكويت، لبحث مسألة إصدار تأشيرات الشنغن للمواطنين الكويتيين - سفراء الدول الأوروبية بتذليل الصعوبات أمام المواطنين وتسهيل الاجراءات اللازمة للتقديم لتأشيرة الشنغن وتوفير المزيد من المواعيد المخصصة وسرعة انجاز التأشيرات، وعلى أن تكون بمدد زمنية أطول تمتد صلاحيتها لعدة سنوات وعبر اجراءات مبسطة وسلسة، مثمنا جهود البعثات المبذولة حيال التعامل مع طلبات التأشيرات خلال موسم السفر ، معبرا كذلك عن الإحترام الكامل لإجراءات الدول وسيادتها على مسألة إصدار التأشيرات.

وشدد الشيخ سالم الصباح على حرص ومتابعة وزارة الخارجية الكويتية لكافة المواضيع والإجراءات المتعلقة بالمواطنين الكويتيين، مؤكداً إستعداد وزارة الخارجية التام للعمل وبذل كافة الجهود لما يحقق المصالح المشركة بين دولة الكويت والدول الأوروبية.