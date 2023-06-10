شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: حجاجنا من المرضى وكبار السن والحوامل‎‎ معفيون من المبيت فى"منى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفتى رئيس لجنة الإرشاد الديني والفتوى لبعثة الحج الجزائرية، بسقوط تكليف المبيت في منى عن الحجاج من كبار السن والنساء الحوامل والمرافقين، تخفيفًا عنهم.وفق صحيفة النهار الجزائرية.

وقال رئيس اللجنة محند أويدير مشنان، إن المرضى وكبار السن والنساء الحوامل، وحتى المرافقين لهم، يسقط عنهم المبيت في منى.

وأضاف أنه بعد وقوفهم بعرفة، وحط الرحال بمزدلفة ينزلون إلى مكة مباشرة، وخلال أيام التشريق يبقون في مكة المكرمة، ولا يترتب عليهم الهدي ولا الفدية ولا أي شيء.

وأوضح أنه يكفيهم أن يوكلوا غيرهم، من أجل أن يرجموا بدلًا عنهم.

وأشار محند أويدير مشنان إلى أن هذه الفتوى مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، بالاستناد إلى فعل النبي محمد، وتأتي للتخفيف عن المرضى وكبار السن، خاصة مع عدم استيعاب مشعر منى للعدد الهائل من الحجاج.