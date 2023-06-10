شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن وسويسرا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والجهود المبذولة لتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم/ السبت/ مع السفير السويسرى لدى اليمن توماس أورتلى سبل تعزيز التعاون الثنائى، والتطورات السياسية والجهود المبذولة لتحقيق السلام فى اليمن.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الجهود التي تبذلها سويسرا فى الجانب الإنساني للتخفيف من حدة الكارثة الناتجة عن الانقلاب الحوثي، والدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه في اليمن بعد شغلها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن مطلع العام الحالي.



وأشار الوزير اليمني إلى استمرار مليشيا الحوثي في التعامل بسلبية مع دعوات إحلال السلام، ورفضها للحوار وعدم استجابتها لدعوات تسوية الصراع وإنهاء الانقلاب سلميا.



من جانبه، أكد السفير السويسري وقوف بلاده إلى جانب اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.