شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصومالى: مغادرة نحو 2000 جندى من القوات الإفريقية نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالى عبد القادر محمد نور أن الجزء الأول من قوات الاتحاد الإفريقى الانتقالية (أتميس) وقوامه حوالي 2000 جندي؛ سيغادر البلاد في نهاية يونيو الجارى، لتنتقل مسؤولية أمن البلاد إلى الجيش الصومالى.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الدفاع الصومالي اليوم/ السبت/ اجتماعا لمناقشة بدء المرحلة الأولى من انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس) من الصومال، بحضور وفد عسكري من الاتحاد الأفريقي لمراقبة عملية الانسحاب لتلك القوات.

وأعرب نور - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - عن شكره لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي على الدور الذي لعبته في استقرار وأمن البلاد، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ خطوات جيدة، وأن القوات المسلحة الصومالية اليوم كافية لتولي المسؤولية الأمنية من قوات "أتميس"، والمواقع المحددة، مؤكدا أن خطة التسلم الأمني ستستمر كما هو مخطط حتى يغادر آخر جندي البلاد بحلول نهاية ديسمبر 2024، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2628.

من جانبه، شكر الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال السفير محمد الأمين سويف، وزارة الدفاع الصومالية والحكومة؛ للمشاركة في تنفيذ الخطة الانتقالية والترحيب بالضباط الذين حضروا لمراقبة رحيل قوات الاتحاد الأفريقى.