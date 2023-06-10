شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يدعو مجلس الوزراء اللبنانى للانعقاد الثلاثاء المقبل بجدول أعمال من بندين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى الى عقد جلسة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية ببيروت عند الثالثة عصر يوم /الثلاثاء/ المقبل، بجدول أعمال من بندين.

وتعد الجلسة هى الثامنة للحكومة ميقاتى بهيئة تصريف الأعمال منذ تولى حكومته صلاحيات رئيس الجمهورية منذ بداية الفراغ الرئاسى فى نوفمبر الماضي.



ويتضمن جدول الأعمال بحث موضوع النازحين السوريين وموضوع طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضى مع محاميين فرنسيين للمعاونة فى الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان المركزى فى ملف السيدة الأوكرانية كوساكوفا ورفاقها والمتهم فيها حاكم المصرف.