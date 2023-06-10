شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى شمال غرب الضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت، مساء السبت، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية، شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مستوطنين من مستوطنة "قدوميم" المقامة عنوة على أراضي بلدة كفر قدوم، تجمعوا بالقرب من (جبل الكدان) شمال البلدة بحماية من جنود الاحتلال، في محاولة لاقتحام المنطقة، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات، تصدى لهم الشبان وأجبروهم على التراجع.

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