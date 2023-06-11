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مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين جنوب الضفة الغربية

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القاهرة - سامية سيد - اعتدى مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، على مواطنين فلسطينيين، في محافظة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن مستوطنين أطلقوا كلابهم صوب المواطنين ورشقوهم بالحجارة، وسط مدينة الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما رشوا غاز الفلفل على الفلسطينيين؛ ما تسبب في إصابة عدد منهم بحالات إغماء.


وفي منطقة "مسافر يطا" النائية المُهدد أهلها بالتهجير القسري، اعتدى مُستوطنون بالضرب على شاب، أثناء رعيه الأغنام؛ ما أدى إلى إصابته برضوض. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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