شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يدعو لمعاملة المهاجرين غير الشرعيين معاملة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي قيس سعيد "نحمل مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الدولة وعلى سيادتها ، ولن نقبل بأن يعامل أي شخص معاملة غير إنسانية في إشارة الى المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات دول افريقيا .



جاء ذلك خلال زيارة الرئيس سعيد المفاجئة السبت، لولاية صفاقس والتي استهلها بزيارة منطقة باب الجبلي بالمدينة العتيقة بصفاقس، حيث اطلع على وضعية عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء.



وأضاف "نعمل على أن يكون كل من يأتي الى تونس في وضعية قانونية ، مشددا على أن المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء ضحايا نظام عالمي يتعامل معاهم كأرقام وليس كذوات بشرية ولا يمكننا أن نكون حراسا لدولهم.



وشدد على ان الحل يجب أن يكون إنسانيا وجماعيا وفي ظل قانون الدولة، مؤكدا "إننا قادرون على تقديم دروس في الإنسانية لمن لا إنسانية لهم"، مضيفا "لا أقصد الدول وإنما من يتاجرون بالبشر والأعضاء".



وطالب سعيد بأن تكون أوضاع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين قانونية، مشددا على ضرورة أن يحترم الجميع قوانين الدولة التونسية، وبأن يعامل الجميع معاملة إنسانية، قائلا "لن نقبل بأن يسلط عليهم أي اعتداء؛ فنحن نحفظهم ونحميهم، ولكن عليهم أيضا الامتثال للقوانين التونسية".