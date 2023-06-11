شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السعودية: تدريب جوى مشترك مع أمريكا لتعزيز القدرات القتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، السبت، تنفيذ تدريب جوي مشترك مع الولايات المتحدة.



وقالت الوزارة على تويتر إن القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأميركية نفذتا تمريناً يهدف "لتعزيز قدراتهما القتالية". وأضافت أن التمرين "شاركت فيه منظومة مقاتلات إف- 15 إس.إي التابعة للقوات الجوية، والقاذفة الاستراتيجية الأميركية بي-1 لانسر. وجرى خلال التمرين، استخدام الذخيرة الحية لتدمير أهداف تشبيهية في ميدان الرماية".

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