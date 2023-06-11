شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خروج قطار شحن عن مساره قرب الحدود الروسية مع أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خرجت 15 عربة من قطار شحن فارغ عن مسارها في منطقة "بليجورود" في جنوب روسيا، والمتاخمة للحدود الأوكرانية، حسب ما ذكر حاكم محلي ليل السبت/الأحد، دون أن يضيف مزيدًا من التفاصيل.

وقال الحاكم المحلي فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق "تيليجرام"، إن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات".

وأضاف جلادكوف، أن "القطار كان خاليًا، وأن الحادث وقع قرب محطة قطار بمنطقة أليكسييفسكي" حسب قوله.

وشهدت الأسابيع الماضية عددًا متزايدًا من الهجمات والتفجيرات التي تستهدف البنية التحتية في تلك المنطقة، فيما يُحمل المسؤولون القوات الأوكرانية و"المخربين" الموالين لها، المسؤولية.

ولم تعلن أوكرانيا علنًا على الإطلاق تقريبًا، مسؤوليتها عن الهجمات في الداخل الروسي أو على الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في أوكرانيا.